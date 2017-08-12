Как теперь живут на Колыме. Фотографии

Колыма в фотографиях Юрия Козырева.

История колымского края началась в конце 1920-х годов, когда здесь были найдены необычайные залежи золота и других ценных металлов. Поскольку постоянное население в регионе практически отсутствовало, для освоения земель советская власть организовала обширную сеть трудовых лагерей, в которых эксплуатировалось более 2 миллионов заключенных и ссыльных.

Магадан — столица Колымы. Он стал центром регионального развития в 1932 году, когда сюда прибыли первые узники. Город служил транзитным центром для заключенных, которых железной дорогой отправляли до Владивостока на Японское море.

Колыма был самым суровым островом архипелага ГУЛАГа. Только здесь расстреляно около 11 тысяч человек, и даже по самым скромным подсчетам, более 100 000 погибло на работах. Магадан щедро субсидировался Москвой во времена коммунистического правления, но был разрушен рыночной экономикой. В новой реальности население области сократилось более чем наполовину, многие поселения превратились в города-призраки.

О том, как сейчас живет край, над каждой пядью которого до сих пор нависает тень страшного лагерного прошлого, — в фотографиях Юрия Козырева.

Житель заброшенной деревни Эльген. Июль 2015 года.

Рабочий показывает золотой урожай золотодобывающей компании «Кривбасс». Ягодное, Магаданская область. Июль 2015 года.

Охотники. Магаданская область. Июль 2015 года.

Больница Дебина. В 1940-х годах — центральная больница для узников Севвостлага. Здесь работал фельдшером писатель Варлам Шаламов. Дебин, Магаданская область. Июль 2015 года.

Колымское шоссе — главная дорога в Магаданской области. Трасса была построена в 1930-50-х годах, главным образом, заключенными трудовых лагерей. Магаданская область. Июнь 2015 года.

Бывшая заключенная ГУЛАГа Стефания Дубовик. Родилась в Западной Украине, в 1943 году была приговорена к 10 годам. После освобождения Стефания осталась в Магадане — искала своего ребенка, который был передан в детский дом администрацией лагеря для заключенных. Магаданская область. Июнь 2015 года.

Наталья Хаютина, приемная дочь сталинского начальника секретной полиции Николая Ежова, человека, ответственного за гибель тысяч людей, пробралась в самую отдаленную точку СССР, чтобы избежать тени своего отца. В 1990-х годах она обратилась в суд для реабилитации имени Ежова, но суды отклонили ее просьбу. Наталья провела всю жизнь в Магаданской области, сейчас она живет в Оле, а ее дочь и внуки неподалеку. Ола, Магаданская область, Июль 2015 года.

Ола, Магаданская область, Июль 2015 года.

Вид с крыши Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Магадан. Октябрь 2014 года.

Магадан. Октябрь 2014 года.

Работник в дыму от выхлопов небольшой пассажирской лодки, перевозящей пассажиров по полузамороженной реке Лена в Якутске. Якутск. Октябрь 2014 года.