СМИ сообщили, как Порошенко надеется переизбраться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко готовится к предвыборной гонке 2019 года. Его негласная предвыборная кампания начнется осенью текущего года. Об этом «Украинской правде» рассказали источники в ближайшем окружении Порошенко.

Основным посылом предвыборной кампании Петра Порошенко станет объявление курса на вступление страны в Европейский cоюз. Курс на вступление в ЕС Порошенко намерен объявить во время выступления перед украинскими депутатами осенью текущего года, отмечают собеседники издания.

По их словам, это выступление должно стать негласным началом его предвыборной кампании. Как утверждают собеседники «Украинской правды», у Порошенко уже есть план, который позволит Украине подать заявку на членство в Евросоюзе. Отмечается, что этот план он озвучивал ближайшему окружению на совещании администрации президента.

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