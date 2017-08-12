Цитата дня. Чему поразилась Кочанова

Во время посещения проблемного предприятия «Глыбочаны» глава Администрации президента Наталья Кочанова обратила внимание на незавидное положение сельскохозяйственных организаций в Ушачском районе.

Наталья Кочанова заявила, что переговорит по этому поводу с министром сельского хозяйства, с вице-премьером, «всех подключит сюда», «губернатору будет поставлена задача», сообщает БЕЛТА.

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