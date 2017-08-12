«Российская элита считает, что официальный Минск, который угождает Западу, – предатель»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий рассказал «Радыё Свабода», как американские антироссийские санкции могут ударить по Беларуси.

– Этот санкционный пакет существенно отличается от тех санкций, которые вводились против России раньше. И главная задача этих санкций в том, чтобы бросить вызов самому политическому режиму в России, который базируется на системе государственного олигархического капитализма. Самые интересные моменты этого нового закона как раз связаны с тем, что, по сути, он объявляет о начале тотального охоты на российскую элиту.

Он предусматривает подготовку нескольких докладов Министерства финансов США и разведки, которые расследуют российских олигархов и их связи с государственными структурами, президентом Путиным, их коррупционные связи, не только на территории России.

Также предусмотрено создание базы данных их активов и бизнес-интересов. Согласно этому закону, даже создается специальный фонд по противодействию российскому влиянию - для финансирования этих расследований.

И это на самом деле очень серьезно бьет по Кремлю, по существующему политическому режиму. Конфронтация между Россией и США переходит на новый уровень.

Что касается Беларуси, то санкции США практически означают следующее. Во-первых, все наши так называемые интеграционные проекты по линии «Союзного государства» фактически останавливаются, ведь если интеграция белорусских и российских предприятий произойдет, то они тоже станут объектом санкций. Любые белорусские компании, которые захотят принять участие в приватизации, также подпадают под действие санкционного закона, как и любая инвестиционная активность российских компаний (которые под санкциями) на территории Беларуси.

Наконец, значительная часть банковских активов в Беларуси принадлежит России. И деятельность этих российских банков также будет подпадать под расследование американских властей. То есть мы, по сути, заложники этих санкционных мер против России.

…Уровень конфронтации между Россией и Западом никогда не достигал того, что мы имеем теперь. Белорусский фактор перестал влиять на внутреннюю политику в России. Более того, российская элита (особенно силовой блок) считает, что официальный Минск, который угождает Западу, - предатель. И надеяться на Беларусь как на надежного союзника просто нельзя. Мы видим линию на самоизоляцию России от остального мира.