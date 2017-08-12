Трамп объявил о боевой готовности к конфликту с КНДР. На самом деле никто ни к чему не готовится

СМИ подчеркивают, что твит Трампа не означает, что были предприняты хоть какие-то меры по усилению готовности к конфликту с Северной Кореей.

Что сказал Трамп?

Президент США Дональд Трамп утром 11 августа написал в твиттере, что на случай «неумных действий Северной Кореи» уже подготовлены военные решения конфликта, и они «нацелены и заряжены». Трамп выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «выберет другой путь». Сейчас американский лидер находится в отпуске, поскольку в Белом доме идет ремонт, — однако это не мешает ему выступать с громкими заявлениями; за несколько дней до этого твита он обещал обрушить на КНДР «огонь и ярость» — в случае агрессии со стороны Пхеньяна.

Очередное обострение отношений США и Северной Кореи началось после того, как Совет безопасности ООН решил принять новые санкции против КНДР в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна. В КНДР в ответ на санкции и заявления Трампа об «огне и ярости» пообещали в конце августа нанести ракетный удар рядом с берегами острова Гуам, где у США находится важная военная база.

Как дела обстоят на самом деле?

«Нет. Никаких изменений в связи с КНДР не было», — заявил изданию Vox официальный представитель Пентагона Кристофер Логан. Более того, контингент США, расположенный вблизи КНДР, наоборот, сократился: в июне два американских авианосца покинули прибрежную территорию Корейского полуострова.

The New York Times подчеркивает, что твит Трампа не означает, что были предприняты хоть какие-то меры по усилению готовности к конфликту с Северной Кореей. Издание отмечает, что войска и так находятся в боевой готовности, что отражает лозунг американских сил в районе Корейского полуострова: «Готовы биться сегодня же». Никаких заметных мер по мобилизации не проведено, американцев из Сеула никто не эвакуировал, хотя КНДР и без ядерного оружия способна разбомбить столицу Южной Кореи.

Единственное заметное усиление американского контингента вблизи Северной Кореи — недавняя переброска двух бомбардировщиков B-1, которые прибыли на базу Гуам в начале августа и уже совершили первые вылеты вместе с японскими и корейскими самолетами.

По данным Associated Press, Штаты не исключают дипломатического решения вопроса с Северной Кореей и на протяжении нескольких месяцев поддерживают контакты, о которых в прессе раньше не сообщалось.

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