Ошмянская таможня прекратит существование

Ошмянская таможня с 1 октября прекратит свое существование. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает БЕЛТА.

Зона ответственности Ошмянской таможни, по словам главы ГТК, перейдет под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. Управленческий персонал будет переведен в пограничные пункты таможенного оформления, в иные отделы. Часть административного аппарата, который выполнял функции управления на ошмянском направлении, сократят.

Юрий Сенько также сообщил, что в таможенном комитете «продолжают работать над тем, чтобы весь личный состав вынес очень серьезные уроки из ряда дел, по которым должностные лица, в частности Ошмянской таможни, были привлечены к уголовной ответственности».

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