Саша Варламов: «Чудеса в решете! Казалось бы, маразм уже исчерпал себя – но где там!»

Форма для учителей: игра в Северную Корею или отвлекающий маневр от реальных проблем в образовании?

Беллегпром предлагает одеть учителей в форму. Как сообщает БелаПАН, речь идет о создании единого стиля одежды для педагогов. В концерне считают, что это повышает имидж школы.

Евгений Ливянт: «Я был бы счастлив, если бы в школе осталась единственная проблема – одеть всех по форме»

Репетитор, создатель центра «100 баллов» Евгений Ливянт считает, что форма – как для учеников, так и для учителей не просто бесполезна, но даже вредна.

– Не знаю ни одной задачи, которая была бы решена введением формы для учителей и для учеников, – объясняет собеседник «Завтра твоей страны». – Зайдите в школе в любой старший класс и предложите ученикам прочесть хоть одно стихотворение, рассказать любой закон физики или математическую теорему. Вы убедитесь: большинство не знает ничего. Как думаете, если ученики наденут форму, у них появятся дополнительные знания? Они начнут лучше учиться?

Евгений Ливянт вспоминает, как в 80-90-е работал в школе учителем и ходил на работу в деловом костюме и в джинсах и свитере:

– Работал ли я лучше в костюме, чем в джинсах? Не думаю.

По мнению эксперта, обсуждать введение формы для учителей можно лишь в том случае, если ее будут выдавать педагогам бесплатно:

– Представителям разных сфер деятельности выдают на работе форму, канцелярские принадлежности, оргтехнику, телефонные звонки оплачиваются работодателем, и только учителя за свой счет покупают канцтовары, оргтехнику, звонят родителям, а теперь еще и за свои деньги будут покупать рабочую одежду.

Собеседник не сомневается, что создать униформу для учителей разного возраста и комплекции – задача непосильная для «Беллегпрома».

– Я был бы счастлив, если бы в школе осталась единственная проблема – одеть всех по форме.

Продолжение комментария, а также мнение дизайнера Саши Варламова читайте здесь.