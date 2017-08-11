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Общество
11.08.2017
Кирилл Иванов
«В Декларации о правах человека ничего о лопатах в зубах нет»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на высказывания Лукашенко о лопате для тунеядцев и зарплатах «по 1500».

Посещая Брестскую область, Александр Лукашенко анонсировал, когда средняя зарплата белорусов достигнет 1500 рублей.

При этом глава государства в очередной раз пообещал заставить работать тех, кто категорически не хочет этого делать:

— Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать.

О том, как Байнет отреагировал на слова о лопате и зарплате—в обзоре «Салідарнасці».

Ales Piletski

«Казка. У адной краіне не змаглі выканаць абяцанне даць усім па 500 і вырашылі замест гэтага паабяцаць па 750».

Анатоль Лябедзька

«Не атрымоуваеш #піццот ? Не смуткуй.У 2018-м будзеш мець – 1500 руб. Новая абяцанка АГЛ. Жывi надзеяй (калi дажывеш)».

Заявления Лукашенко собрали на дискуссионной площадке talks.by более тысячи комментариев. Приведем несколько высказываний.

«Наверное, голову солнцем на уборочной напекло».

«Андерсен белорусский. Куда там Роулинг, с её Гарри Поттером».

«Правило 10 никто не отменял. Нефтегазовый сектор, крупный бизнес и государственный аппарат катаются в масле, остальные 90% живут мечтами о папиццот».

«В Декларации о правах человека ничего о лопатах в зубах нет».

«Все правильно! Под лежачий камень вода не течет! Хватит кричать и возмущаться! Вставай с дивана!».

«Людей он, конечно, «вытащит», только не на работу, а на площади».

 
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