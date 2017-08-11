На севере Египта столкнулись поезда, сообщается о десятках погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.

Nearly 2 dozen killed in a train crash in Egypt’s Alexandria pic.twitter.com/C2rJ1SM5Jc — Press TV (@PressTV) 11 августа 2017 г.

По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид. На видеокадрах с места события видно, что один из поездов частично опрокинулся.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Также неизвестно, что послужило причиной аварии, сообщает ВВС.

На месте работают спасатели. Пострадавшие направлены в местные клиники.

Death toll in Egypt train crash reaches 36; scores more are injured pic.twitter.com/b4AUujN9uW — Press TV (@PressTV) 11 августа 2017 г.

Столкновения поездов в Египте с большим числом жертв —явление не редкое. В 2013 году десятки человек погибли после того, как поезд врезался в микроавтобус и другие автомобили на железнодорожном переезде к югу от Каира.

Многие погибшие тогда были родственниками, возвращавшимися со свадьбы.