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11.08.2017
На севере Египта столкнулись поезда, сообщается о десятках погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.

По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид. На видеокадрах с места события видно, что один из поездов частично опрокинулся.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Также неизвестно, что послужило причиной аварии, сообщает ВВС.

На месте работают спасатели. Пострадавшие направлены в местные клиники.

Столкновения поездов в Египте с большим числом жертв —явление не редкое. В 2013 году десятки человек погибли после того, как поезд врезался в микроавтобус и другие автомобили на железнодорожном переезде к югу от Каира.

Многие погибшие тогда были родственниками, возвращавшимися со свадьбы.

 
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