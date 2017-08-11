Погода на выходные: в Брестской области ожидается до +35°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

12 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +28..+34°С, по Брестской области местами +35°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

13 августа ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +25..+30°С, по востоку +31..+34°С, в западных районах +19..+24°С.

14 августаночью и утром в отдельных районах по востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, по юго-востоку до +19°С, максимальная днем +21..+26°С.