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Политика
11.08.2017
Павел Рос
Почему Лукашенко заговорил о «зп» в 1500 рублей? «Референдум можно де-факто объявить за 30 дней до выборов»

Любопытное мнение.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев рассказал, что может скрываться за новыми обещаниями Александра Лукашенко.

– Мне как политику кажется, что это потенциальная подготовка к референдуму, который может пройти вместе с местными выборами, – отметил собеседник. – Более того, если мы посмотрим избирательное законодательство, то увидим, что референдум можно де-факто объявить за 30 дней до выборов. И, возможно, именно поэтому нам сейчас рисуют молочные реки и кисельные берега.

Оппозиционный политик уточнил, что речь может идти как о референдуме по продлению президентского срока, так и о референдуме по другим вопросам, о которых общественности пока не известно.

– Белорусская оппозиция зря уделяет мало времени этому вопросу. Мы провели анализ и поняли, что указ о референдуме может быть подписан, грубо говоря, в начале января и пройти вместе с местными выборами, которые состоятся 18 февраля 2018 года. За месяц люди просто не поймут, что происходят – и они смогут провести этот референдум, – предупредил Андрей Дмитриев.

Кроме того, он высказал опасение, что очередное повышение зарплат, спущенное сверху, может навредить белорусской экономике:

– Мне кажется, что Александр Григорьевич основывается на данных, которые совершенно не соответствуют реальному положению дел в стране. И это опасно. Что происходит на местах: есть задача дотянуть зарплаты до 1000 рублей, поэтому на предприятиях людям такую зарплату ставят – а потом их заставляют уйти на полставки или в какие-то отпуска.

И получается, что формально распоряжение президента выполняется, но в реальности оно не может быть выполнено. И вся эта показуха способствует решениям, которые мешают развиваться экономике. Рано или поздно это приведет к экономическому краху.

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