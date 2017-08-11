«Приказали сидеть и не двигаться, пригрозили пристрелить»

Житель Ивацевичей рассказал, как его автомобиль убрали с трассы при приближении кортежа Лукашенко.

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Житель Ивацевичей Денис возвращался с Косова домой как раз в то время, когда по дороге проезжал кортеж Лукашенко. При этом молодому водителю не дали возможности остаться на трассе. Все действия, со слов Дениса напоминали содержание фильма.

Денис рассказал «Першаму Рэгіёну», что ехал по косовской трассе в сторону Ивацевичей где-то в начале 11 утра. Парень спешил домой и двигался со скоростью около 100 км/ч. Внезапно дорогу ему перегородил микроавтобус:

— Всё произошло настолько быстро, что я даже не успел опомниться. Кажется просто из ниоткуда возник черный бус марки «мерседес». Обратил внимание, что автомобиль был полностью с тонированными непроницаемыми окнами и без каких-либо номеров. На этом авто меня резко подрезали, я еле успел затормозить. Оттуда выскочили какие-то люди и приказали нам немедленно съехать с проезжей части дороги.

Денис рассказал, что неизвестные ему люди потребовали выехать не то, что на обочину, а заехать в кусты, спрятать там автомобиль. Причём люди из черного микроавтобуса вели себя бесцеремонно:

— У меня и у моего пассажира забрали мобильные телефоны. Нам приказали сидеть и не двигаться, пригрозили, что в обратном случае нас просто пристрелят. А потом мой автомобиль накрыли маскировочной сетью. Всё происходило настолько быстро, что я даже не успел опомниться. Всё понятно стало после того, как по дороге с огромной скоростью промчался целый кортеж, как мы поняли, это ехал Лукашенко. После этого нам вернули технику и мы смогли продолжить движение.

Со слов Дениса всё это напоминало сцены с какого-то фильма и ему было по-настоящему страшно.