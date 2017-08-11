Совместные фото, которые были проданы на этой неделе за 380 тысяч долларов

tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
НОВОСТИ
Мінабароны Беларусі запрасіла на вучэньні «Захад-2017» 80 міжнародных назіральнікаў
В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство
Главред местной газеты рассказал, как Лукашенко в Бресте встречали
Как долго Минфин может занимать деньги?
Доллар закрыл неделю на подъеме
Иностранцы смогут оставаться в Беларуси без регистрации десять дней
Лукашенко анонсировал, когда средняя зарплата белорусов достигнет 1500 рублей
Как горит БелАЗ. Видеофакт
Як патрыёт-ліцвін аднаўляў гісторыю дзяржавы
В Лидском районе мужчина на велосипеде перевозил мертвого барсука
Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»
Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов
Как власти приукрасили реальность белоруса на 84 «чарки и шкварки»
Главному бухгалтеру профсоюза РЭП предъявили обвинения
Клинч президента и парламента в Беларуси-1996 и Венесуэле сейчас
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»
Лукашенко «незапланированно» посетил проблемное хозяйство, где пожал руку комбайнеру
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист: «От этих миллиардов чиновники 20-30% откатят и будут радостно потирать руки»
Лукашенко оценил костюм вице-премьера Русого: «Думал, в Италии шили»
Бабченко – о войне с Грузией: «Так зарождался зомбоящик»
Как глухонемых расстреляли за шпионаж
Навальный показал замки Ротенбергов и позвал дальнобойщиков прокомментировать
Белорусские «Мальдивы» отдали в аренду инвестору из Египта
Артем Шрайбман: «Уголовное дело против профсоюза РЭП — шаг, не укладывающийся ни в какую логику»
Кулацкая операция
Заико: «Уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата»
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
11.08.2017
Tweet
Совместные фото, которые были проданы на этой неделе за 380 тысяч долларов
Невероятно, но это давние друзья и партнеры по «Титанику» и «Дороге перемен» Леонардо ди Каприо и Кейт Уислет на совместном отдыхе!
И, похоже, они очень близки.
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
5
(оценок:
1
)
Главное
Лукашенко обновил «раздеваться и работать»: пообещал вычленить «тунеядцев», после чего «лопату в зубы — и пошел»
Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко
Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»
«В Дроздах и в министерской столовой все подешевело, чего ж тут непонятного»
Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет
На юго-западе снова будет жарко – до +34°С
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com