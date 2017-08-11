Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мінабароны Беларусі запрасіла на вучэньні «Захад-2017» 80 міжнародных назіральнікаў
В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство
Главред местной газеты рассказал, как Лукашенко в Бресте встречали
Как долго Минфин может занимать деньги?
Доллар закрыл неделю на подъеме
Иностранцы смогут оставаться в Беларуси без регистрации десять дней
Лукашенко анонсировал, когда средняя зарплата белорусов достигнет 1500 рублей
Как горит БелАЗ. Видеофакт
Як патрыёт-ліцвін аднаўляў гісторыю дзяржавы
В Лидском районе мужчина на велосипеде перевозил мертвого барсука
Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»
Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов
Как власти приукрасили реальность белоруса на 84 «чарки и шкварки»
Главному бухгалтеру профсоюза РЭП предъявили обвинения
Клинч президента и парламента в Беларуси-1996 и Венесуэле сейчас
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»
Лукашенко «незапланированно» посетил проблемное хозяйство, где пожал руку комбайнеру
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист: «От этих миллиардов чиновники 20-30% откатят и будут радостно потирать руки»
Лукашенко оценил костюм вице-премьера Русого: «Думал, в Италии шили»
Бабченко – о войне с Грузией: «Так зарождался зомбоящик»
Как глухонемых расстреляли за шпионаж
Навальный показал замки Ротенбергов и позвал дальнобойщиков прокомментировать
Белорусские «Мальдивы» отдали в аренду инвестору из Египта
Артем Шрайбман: «Уголовное дело против профсоюза РЭП — шаг, не укладывающийся ни в какую логику»
Кулацкая операция
Заико: «Уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата»
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
11.08.2017
newsru.com
В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство

Несовершеннолетних отправили в больницу, чтобы поставить прививки от смертельно опасной инфекции.

Владельцу пострадавшего осла приказали убить животное, чтобы предотвратить риск дальнейшего распространения болезни. В то время как родители малолетних насильников пребывают в горе и ужасе, жители маленького городка смакуют скандальную историю.

Громкое происшествие случилось в маленьком фермерском городке Сиди аль-Камель, провинция Сиди-Касем. Всех детей и подростков, участвовавших в изнасиловании осла, отправили на неделю в больницу Mechraa Belksiri. Там несовершеннолетним должны сделать прививки от бешенства, рассказала ливанская газета Al Akhbar.

Об инциденте узнали местные власти и начали искать тех, кто «приближался» к зараженному ослу или "заглядывался" на него, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Как отмечает ежедневное издание, случившееся вызвало у родственников насильников "горе и ужас". Вместе с тем надругательство над животным стало предметом для глумления и насмешек со стороны жителей небольшого города, приводит марокканское издание Morocco World News содержание заметки в Al Akhbar.

При этом родители некоторых детей поспешили тайно привить своих чад на случай, если они вдруг тоже контактировали с инфицированным ослом. По данным издания, число зараженных может быть гораздо выше, поскольку в некоторых случаях взрослые предпочитают увозить детей для прививки в другой регион, чтобы избежать унижения.

Местные власти тем временем приказали владельцу зараженного бешенством осла убить животное, чтобы исключить риск дальнейшего распространения болезни. Бешенство - это особо опасное смертельное заболевание, которое вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Лукашенко обновил «раздеваться и работать»: пообещал вычленить «тунеядцев», после чего «лопату в зубы — и пошел»
Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко
Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»
«В Дроздах и в министерской столовой все подешевело, чего ж тут непонятного»
Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет
На юго-западе снова будет жарко – до +34°С
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY