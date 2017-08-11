Главред местной газеты рассказал, как Лукашенко в Бресте встречали

Руководитель «Брестской газеты» Виктор Марчук рассказал «Салідарнасці» о проблемах города, а также о подготовке к визиту «высокого гостя».

Собеседник отметил, что уже ранним утром, несмотря на жару, в городе дежурило большое количество сотрудников милиции.

– Когда ехал на работу, то главная улица города – проспекте Машерова – около 9 утра на каждом углу стояли милиционеры в форме. Уже ждали. Я не знаю, чем занимался в это время Александр Григорьевич, но милиция была наготове это факт. Ждут, встречают, – заметил Виктор Марчук.

Комментируя слова главы государства о планах повысить среднюю зарплату по стране до уровня 1500 рублей, собеседник подчеркнул, что «пока для этого не видно предпосылок».

– Дело в том, что Брестская область и Брест в частности всегда были среди наиболее низкооплачиваемых регионов. Здесь низкие зарплаты. Мне кажется, это традиционный для последнего времени в Беларуси популизм. Главное, объявить – а там, как получится, – считает редактор «Брестской газеты».

Несмотря на то, что по официальным данным число вакансий в регионе превышает число безработных, это не должно вводить в заблуждение.

– Но какие это вакансии? Предлагают 150-200 рублей. Есть ли смысл людям работать за такие деньги? Эта проблема появилась не вчера и существует уже довольно давно, – подытожил собеседник.