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11.08.2017
Бабченко: «Наши морские флоты и десантные войска превратились в символы самой паскудной войны»

Российский военный репортер в эмиграции – о том, какой должна быть армия в прекрасной России будущего.

«Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего, – пишет Аркадий Бабченко у себя в Facebook. – А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента – отнюдь не патриотическая – каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.

Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны.

Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения.

Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране.

Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую «слову офицера» колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих «ихтамнетов» за квартиру и деньги.

О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.

Наши «Искандеры» ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.

Наша пехота, автомат Калашникова и комплект «Ратник» ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.

Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.

Нет больше никакой отдельной от политики армии.

Нет больше никакой элиты войск.

Нет больше никакой гордости.

Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.

Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов  и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них – ни один! – не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.

Бабченко – о войне с Грузией: «Так зарождался зомбоящик»

Так вот – в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.

Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.

И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом – это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.

Граната у обезьяны должна быть отобрана.

Вот такая вот должна быть в России армия.

Все. Точка.

 
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