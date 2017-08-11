Как долго Минфин может занимать деньги?

Сколько еще государство будет влезать в долги.

Через неделю министерство финансов начнет размещение валютных государственных облигаций 244-го выпуска объемом 50 миллионов долларов.

Прямая продажа гособлигаций для физических лиц будет проводиться через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 21 августа по 27 декабря.

Номинальная стоимость одной валютной облигации составляет 1 тысячу долларов США. Ставка процентного дохода — 4,4% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 1.901 день, дата их погашения — 4 ноября 2022 года.

Для чего Минфину нужен очередной заем? Экономист Лев Марголин предполагает, что это своего рода пробный шар в плане размещения валютных облигаций среди физических лиц:

— Физические лица у нас отметились тем, что уже полтора года являются чистыми продавцами валюты — и эта валюта идет в ЗВР. Но Минфину стало тоже интересно, а может у населения и для себя можно что-то позаимствовать. Тем более что процент размещения этих облигаций ниже, чем процент, под который размещались евробонды. Сумма здесь небольшая, но если начало будет удачным, то можно будет и увеличить объемы.

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