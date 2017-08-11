Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мінабароны Беларусі запрасіла на вучэньні «Захад-2017» 80 міжнародных назіральнікаў
В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство
Главред местной газеты рассказал, как Лукашенко в Бресте встречали
Как долго Минфин может занимать деньги?
Доллар закрыл неделю на подъеме
Иностранцы смогут оставаться в Беларуси без регистрации десять дней
Лукашенко анонсировал, когда средняя зарплата белорусов достигнет 1500 рублей
Как горит БелАЗ. Видеофакт
Як патрыёт-ліцвін аднаўляў гісторыю дзяржавы
В Лидском районе мужчина на велосипеде перевозил мертвого барсука
Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»
Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов
Как власти приукрасили реальность белоруса на 84 «чарки и шкварки»
Главному бухгалтеру профсоюза РЭП предъявили обвинения
Клинч президента и парламента в Беларуси-1996 и Венесуэле сейчас
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»
Лукашенко «незапланированно» посетил проблемное хозяйство, где пожал руку комбайнеру
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист: «От этих миллиардов чиновники 20-30% откатят и будут радостно потирать руки»
Лукашенко оценил костюм вице-премьера Русого: «Думал, в Италии шили»
Бабченко – о войне с Грузией: «Так зарождался зомбоящик»
Как глухонемых расстреляли за шпионаж
Навальный показал замки Ротенбергов и позвал дальнобойщиков прокомментировать
Белорусские «Мальдивы» отдали в аренду инвестору из Египта
Артем Шрайбман: «Уголовное дело против профсоюза РЭП — шаг, не укладывающийся ни в какую логику»
Кулацкая операция
Заико: «Уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата»
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
11.08.2017
Салiдарнасць
Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко

Она уже заявила американским СМИ, что судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь.

Лаура Вассер, американский адвокат белорусской теннисистки Виктории Азаренко, рассказала TMZ Sports о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном Лео.

Отец ребенка Билли Маккиг, с которым Азаренко рассталась в июле, обратился в суд Лос-Анджелеса, который постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. Предполагается, что суд продлится минимум до октября, сообщает SPORT.TUT.BY.

Это значит, что Виктория вынуждена будет пропустить US Open или же отказаться от общения с сыном на время турнира. При этом белоруска считает, что ее экс-бойфренд не сможет надлежащим образом заботиться о ребенке, который еще месяц назад кормился грудью.

Азаренко предложила оплатить Билли Маккигу билет на турнир в Нью-Йорк, а также покрыть расходы на его проживание, но судья отклонил эту заявку.

Позже из Беларуси поступила заявка на опекунство над Лео, которая была действительной, так как родители ребенка имеют гражданство страны, но по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд.

«Королева разводов»

Лаура Вассер известна как один из самых лучших голливудских адвокатов, занимающихся бракоразводными процессами. Именно к ней обращаются звезды, когда хотят, чтобы детали их развода были скрыты от посторонних глаз, отмечает «Сплетник».

В разное время ее клиентами были Ким Кардашьян, Джонни Депп, Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли.

На глазах адвоката распадалось столько пар, что нет ничего удивительного в том, что сама Лаура не является сторонницей официального брака. Свою точку зрения адвокат объясняет следующим образом:

– Брак - это договор, регулируемый государством, а я не хочу, чтобы государство регулировало мою личную жизнь. Вы можете жить со своим партнером, иметь обязательства по отношению друг к другу, любить и уважать друг друга. Если вы заводите детей, то принимаете решение воспитать их вместе. Зачем в это вмешивать государство?

Личная жизнь

Вассер была замужем один раз, но говорить о бывшем супруге адвокат не очень любит и на вопросы журналистов лишь отвечает, что это был «парень из Испании».

Лаура воспитывает двух детей - сыновей Люка и Джека - от разных мужчин, ни за одним из которых она не была замужем.

Образование

Закончила школу Beverly Hills High School, после чего год провела в Американской школе в Швейцарии. Вассер получила степень по риторике в Калифорнийском университете в Беркли, а также получила образование на юридическом факультете в Loyola Law School.

Выбор профессии

Почему Лаура Вассер стала адвокатом? Потому что родилась в семье адвокатов. Сама Лаура уверяет, что родители зачали ее в тот день, когда ее отец получил разрешение заниматься юридической практикой. И даже имя Лауре было дано не просто так, а чтобы ее инициалы складывались в слово LAW, что в переводе с английского означает «закон».

Стоимость услуг

За час своей работы Лаура Вассер берет от 850 долларов. Но столь высокая цена за услуги вовсе не пугает клиентов адвоката, так как все знают, что эти деньги зря не пропадут.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:8)
Главное
Лукашенко обновил «раздеваться и работать»: пообещал вычленить «тунеядцев», после чего «лопату в зубы — и пошел»
Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко
Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»
«В Дроздах и в министерской столовой все подешевело, чего ж тут непонятного»
Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет
На юго-западе снова будет жарко – до +34°С
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY