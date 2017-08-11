Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко

Она уже заявила американским СМИ, что судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь.

Лаура Вассер, американский адвокат белорусской теннисистки Виктории Азаренко, рассказала TMZ Sports о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном Лео.

Отец ребенка Билли Маккиг, с которым Азаренко рассталась в июле, обратился в суд Лос-Анджелеса, который постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. Предполагается, что суд продлится минимум до октября, сообщает SPORT.TUT.BY.

Это значит, что Виктория вынуждена будет пропустить US Open или же отказаться от общения с сыном на время турнира. При этом белоруска считает, что ее экс-бойфренд не сможет надлежащим образом заботиться о ребенке, который еще месяц назад кормился грудью.

Азаренко предложила оплатить Билли Маккигу билет на турнир в Нью-Йорк, а также покрыть расходы на его проживание, но судья отклонил эту заявку.

Позже из Беларуси поступила заявка на опекунство над Лео, которая была действительной, так как родители ребенка имеют гражданство страны, но по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд.

«Королева разводов»

Лаура Вассер известна как один из самых лучших голливудских адвокатов, занимающихся бракоразводными процессами. Именно к ней обращаются звезды, когда хотят, чтобы детали их развода были скрыты от посторонних глаз, отмечает «Сплетник».

В разное время ее клиентами были Ким Кардашьян, Джонни Депп, Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли.

На глазах адвоката распадалось столько пар, что нет ничего удивительного в том, что сама Лаура не является сторонницей официального брака. Свою точку зрения адвокат объясняет следующим образом:

– Брак - это договор, регулируемый государством, а я не хочу, чтобы государство регулировало мою личную жизнь. Вы можете жить со своим партнером, иметь обязательства по отношению друг к другу, любить и уважать друг друга. Если вы заводите детей, то принимаете решение воспитать их вместе. Зачем в это вмешивать государство?

Личная жизнь

Вассер была замужем один раз, но говорить о бывшем супруге адвокат не очень любит и на вопросы журналистов лишь отвечает, что это был «парень из Испании».

Лаура воспитывает двух детей - сыновей Люка и Джека - от разных мужчин, ни за одним из которых она не была замужем.

Образование

Закончила школу Beverly Hills High School, после чего год провела в Американской школе в Швейцарии. Вассер получила степень по риторике в Калифорнийском университете в Беркли, а также получила образование на юридическом факультете в Loyola Law School.

Выбор профессии

Почему Лаура Вассер стала адвокатом? Потому что родилась в семье адвокатов. Сама Лаура уверяет, что родители зачали ее в тот день, когда ее отец получил разрешение заниматься юридической практикой. И даже имя Лауре было дано не просто так, а чтобы ее инициалы складывались в слово LAW, что в переводе с английского означает «закон».

Стоимость услуг

За час своей работы Лаура Вассер берет от 850 долларов. Но столь высокая цена за услуги вовсе не пугает клиентов адвоката, так как все знают, что эти деньги зря не пропадут.