Лукашенко обновил «раздеваться и работать»: пообещал вычленить «тунеядцев», после чего «лопату в зубы — и пошел»

Глава государства категорично высказался про обновленный декрет № 3 и безработицу.

По его словам, после выхода документа местным органам власти будут даны самые широкие полномочия, сообщает БЕЛТА.

— Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются, — сказал Лукашенко, посещая Брестскую область, где уже поставил вертикали новый рубеж по зарплатам: далеко за «по пятьсот» — в 1500 рублей (то есть примерно в 750 долларов).

Он заявил, что в Беларуси нельзя создавать класс безработных:

— Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя...

Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают. Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать.

Напомним, в последнее время Лукашенко неоднократно вспоминает про обновленный скандальный декрет. Он потребовал обновить его к 1 октября, а министр труда уже рассказала, кроме прочего, о появлении нового механизма — ID-карты.

— Декрет №3 — это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать, — был категоричен Лукашенко неделю назад, чем нарвался на шквал эмоциональных комментариев белорусов, а также взвешенную критику экспертов.

Отметим, Лукашенко неоднократно учил соотечественников, как надо жить и работать. К примеру, на пятом Всебелорусском народном собрании:

— Инновации, IT-технологии, приватизация — все это понятно, мы уже это освоили. Но все, и наша жизнь — в простом: надо раздеваться и работать.

Однако об эффективности собственной работы первое лицо государства, похоже, не задумывается.