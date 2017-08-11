Иностранцы смогут оставаться в Беларуси без регистрации десять дней

А не пять.

Иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации десять дней, а не пять, как сейчас. Об этом во время прямой линии рассказал TUT.BY первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик.

Соответствующие изменения в законе о правовом положении иностранцев в Беларуси ориентировочно вступят в силу в декабре 2018 года — январе 2019 года. Проект закона уже отправлен на согласование в Совет министров, в сентябре 2017 года его должны передать в Палату представителей.

По словам Виталия Наумчика, эти изменения не связаны с пятидневным безвизовым режимом, который заработал в Беларуси в феврале 2017 года для граждан из 80 стран.

— Над законопроектом работа началась с января этого года, в июне мы его внесли в Совет министров. Сама идея (увеличить количество дней для иностранцев без регистрации) возникла не спонтанно. Мы не отстаем от мировых тенденций и в определенной степени идем на либерализацию миграционного законодательства в плане пребывания без регистрации, — отметил он.