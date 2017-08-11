Лукашенко анонсировал, когда средняя зарплата белорусов достигнет 1500 рублей

Предприятия с низкой заработной платой необходимо в 2018 году подтянуть до уровня 1 тысячи рублей, дал поручение глава государства во время ознакомления с социально-экономическим развитием Бреста.

— Мы 1 тысячу рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тысяче рублей, — сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата по стране может достичь 1,5 тысячи рублей.

При этом Лукашенко подчеркнул, что средний уровень заработной платы в 1 тысячу к концу этого года необходимо закрепить, чтобы в начале 2018 года не получить его снижения:

— Надо стабильно выходить на среднюю и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней.

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Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, в свою очередь, ответил, что Брест к концу 2017 года стабильно выйдет на среднюю зарплату в 1 тысячу рублей. То есть примерно в 500 долларов по курсу.

Напомним, с четверга глава государства находится в рабочей поездке по Брестской области.