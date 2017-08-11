По данным Белстата, в июле в Беларуси упали цены на продукты. Байнет удивился – и отреагировал.

Согласно официальной статистике в прошлом месяце в стране впервые была зафиксирована дефляция. Отмечается, что цены на товары, а также платные услуги упали на 0,1%. Судя по опубликованным цифрам, это произошло благодаря снижению цен на продовольственные товары, которые в июле подешевели на 0,7%.

Обеденные цены в кафе в правительственных зданиях возле площади Независимости

Белорусские интернет-пользователи удивились расчетам чиновников и поделились своим мнением о ценах в магазинах. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадкой talks.by.

«Все дорожает понемногу, каждую неделю почти», – не соглашаются с такой статистикой комментаторы.

«Молоко в мае стоило 85 копеек, а в июле и августе – уже 93. Где дефляция?»

«Может за счет креветок, устриц, авокадо и других продуктов первой необходимости?»

«Вы бы там в Белстате на рынок или в продуктовый магазин сходили».

«Урожай арбузов в Дроздах сбил показатель средних цен на продукты в Беларуси».

«Картошка поспела и подешевела – вот и результат. Только в следующем году дороже в два раза будет, как обычно».

«Сервелат перед отпуском в дорогу покупал по 12.9 рублей за килограмм. Приехал через две недели – лежит такой же по 17.8... Это как?»

«В Дроздах и в министерской столовой все подешевело, чего ж тут непонятного».

«Дайте адрес этого магазина, где цены стали ниже, чем были. Думаю, всей страной будем там закупаться», – предлагают чиновникам белорусы.