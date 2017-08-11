В Лидском районе мужчина на велосипеде перевозил мертвого барсука

Теперь ему грозит наказание до 4 лет тюрьмы.

Как сообщил районный телеканал «ТВ Лида», сотрудники местной заправочной станции заметили, как по дороге проезжает велосипедист, который везет на багажнике мертвую тушу неизвестного животного.

Инцидентом вскоре заинтересовались защитники природы – и в ходе расследования задержали подозреваемого.

– Был установлен факт незаконной транспортировки туши дикого животного, а именно – барсука, который занесен в Красную книгу. В отношение гражданина возбуждено уголовное дело, – сказал журналистам начальник Лидской инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Максимчик.

Он напомнил, что при наезде на дикое животное или обнаружении сбитого на дороге животного по закону запрещается его перемещать – гражданин в этом случае должен сообщить о находке в ближайшее РОВД.

Отметим, что сейчас задержанному жителю Лиды грозит до 4 лет лишения свободы.