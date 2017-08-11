Мнение: «Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»

«Чтобы встретить жениха, девушка должна выходить на улицу веселая и накрашенная, потому что если она идет ненакрашенная и грустная, все сразу понимают, что она уже замужем. Катя, 7 лет» — из интернета.

Женщины потеряли сок. Стали, как польские яблоки — привлекательные и совсем искусственные. Смотрю фото в инстаграме, везде одно и то же — брови, ресницы, скулы… Мужчины, понимая, что их дурят и что там внутри одна химия, насторожились и скукожились. Больше так широко и с душой «Здравствуй!» не говорят, из них выпадает что-то наподобие «Зьсьте».

И глаза прячут, словно боятся повестись на змеиный гипноз. И руки не достают из карманов или хватаются за смартфон, чтобы если вдруг опасность, начать звонить «по делам». Нет, им так, конечно, не выжить, поэтому «хорошенько изучив позиции врага» они совершают броски «А давайте?..». И тут же хватаются за телефон, бежать! Польские яблоки всегда готовы продаться, даже в лютый мороз они не теряют свой товарный вид. Что им мороз? Страшно долежаться на прилавке до расконсервации, тогда на кожице начнет проступать серость, вот это — всё! Finita, скромно выражаясь.

Сочные есть! Те, что с огоньком. Их хватают в сезон, чтоб получить максимум витаминов. Они не всегда в идеальной форме, зато вкус! Любители настоящего ни на что не променяют антоновку. Помните, как у Бунина Ивана?

«Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: — Вали, ешь досыта, делать нечего!»

Как я люблю Бунина, и в этом его тексте всё про настоящесть. Почитайте «Антоновские яблоки», молю! Вот бы так и осталось. Ушло. Мой друг мечтал, чтоб выйти с косой в поле да найти там любовь настоящую, а вместо этого поехал с моделью в отпуск на Маврикий. Ушло…

В отношениях сплошное не то. Сока нет. Аромата сентябрьской ночи, летающей паутинки и дикого деревенского запаха, за которым столичная аристократия тащилась в свои усадьбы, чтобы пить липовый чай и становиться проще, страдать по ускользающему лету и молодости, стихи писать. Дачники только что…

Помню, летом гуляю с коляской по кооперативу «Свежая Росинка», а тут мужик ворота вешает да никак попасть не может, я колясочку в сторону поставила, перехватила у него калитку и вместе мы быстренько справились. С уважением мужик на меня посмотрел, вышел, вынес мне полотенце руки от масла обтереть, смотрел… И не решился на чай позвать. Сейчас и фильмов таких нет, чтобы мужчина и женщина сидели под яблоней, чай пили и улыбались, как Ефремов с Дорониной в «Трех тополях». Сейчас популярное кино про динамичные страсти, авторское про упадок и страдания несчастных тетёх, а так чтоб «Бунин», так и нету…

Мне-то что, с одной стороны. Ну, нет у кого-то там сока. А я вот волнуюсь всё равно. Думаю, каково это быть девушкой, когда хочется чего-то смутного, то ли замуж, то ли решить все свои бытовые вопросы. Как это выходить каждый день навстречу своей судьбе? И, как по мне, так чтобы встретить жениха, девушка должна быть полна свежей колодезной воды, ледяной. Брезово-яблочного сока. Запаха летней ночи. Поющая.

«На сумерки буен ветер загулял,

Широки мои ворота растворял…»

Чтобы старинная мечтательная жизнь вернулась вместе с ее образом. Потому что много-много лет люди жили, смакуя, а тут вдруг понеслось всё. Может, хоть любовь остановит этот сумасшедший мир. Девушки. Их желание счастья.