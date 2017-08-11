7 вещей, которыми стоит заняться после секса

Вариантов того, чем можно и нужно заняться до самого главного, очень много. Но о том, что делать после – то есть сразу после секса, – практически ни слова.

Получается, все игры сыграны, все старания и усилия к достижению заветной цели приложены. И вот вы вдвоем лежите в постели, мокрые от пота и, надеемся, довольные, пытаетесь отдышаться. Ну а дальше-то что?

ОБМЕНЯЙТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Раз уж все мы сегодня в той или иной степени диванные критики и любим отчитаться по любому поводу, будь то поход в кафе, отпуск или покупка пачки освежителей воздуха для машины в виде елочек (весь фейсбук и инстаграм должны знать!). К сожалению или к счастью, в соцсетях наши люди впечатлениями о сексе обычно не делятся.

Но это вовсе не значит, что вы не можете поделиться впечатлениями друг с другом. Расскажите о том, что из действий партнера понравилось и что вам не терпится повторить. Это отличный способ стать еще ближе друг к другу – и не только физически.

Впрочем, если ваши рецензии на что бы то ни было отличаются отточенной строгостью и беспощадной объективностью, то лучше свое мнение в этот момент оставить при себе.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ СПАТЬ

Есть множество теорий, объясняющих, почему мужчины зачастую засыпают сразу после секса. Одни теории строятся на действии гормонов с мистическими названиями: пролактин и окситоцин. Другие утверждают, что во время оргазма мужской мозг перезагружается и затем отключается, чтобы отдохнуть.

Но давайте посмотрим правде в глаза: все эти теории разработаны учеными, которые тоже после работы приходят домой, занимаются сексом со своими женами и тут же засыпают.

Да, возможно, биология с ее гормонами и механизмами и повинна в таком нашем поведении. Но заснуть первым – это все равно значит создать неловкую ситуацию. Поэтому убедитесь, что девушка засыпает, и только тогда засыпайте сами.

УСТРОЙТЕ ВТОРОЙ РАУНД

Ну а почему бы нет? Все что нужно, у вас есть. Разве что силы в какой-то мере поиссякли – как и должно быть, если вы все делали правильно.

Поэтому не нужно снова бросаться в дело так, словно это второй заплыв на время на чемпионате мира по плаванию. Начинайте нежно и медленно, наслаждайтесь моментом. А дальше можете начинать удивляться самому себе и тому, на что вы способны.

Помните, однако, что у всех есть предел. Третий раунд – это, конечно, круто, но рассчитывайте свои силы. Чтобы не начать за здравие и кончить, простите, за упокой.

ПОГОВОРИТЕ

Те заветные мгновения после оргазма, когда все чувства на пике, а мысли куда-то исчезли, идеальны для того, чтобы поговорить о чувствах и желаниях. Даже если вы в обычной жизни больше напоминаете бесчувственного робота, не все потеряно.

Если верить Голливуду, то лучшие темы, на которые можно поговорить, лежа в постели, – это ваши мечты, цели и стремления. Будь то барбершоп, который вы всегда мечтали открыть, или идея покорить вершину какой-нибудь горы, пришедшая однажды вам в голову после третьего (или четвертого?) коктейля. Никто не будет вам потом напоминать о ваших посткоитальных декларациях. Скорее всего, о них вообще забудут. Ну а если вы вдруг переспали с какой-нибудь богатой особой, которая вдруг захочет инвестировать пару миллионов во всю вашу послеоргазменную чушь, то вообще супер.

ОБНИМИТЕ ДРУГ ДРУГА

Знаете, та, с кем вы спите, в конце концов будет от вас этого ожидать. Возможно, вы и сами этого хотите и вас совсем не пугает перспектива приклеиться друг к другу и ощутить ее волосы у себя в носу. Главное – романтика. Да и в конце концов, объятия после секса – это то, с чем все шоу сможет обрести смысловую завершенность.

ПЕРЕКУСИТЕ

Вы только что сожгли не одну сотню калорий, потратили много сил, а разговор не клеится? В таком случае еда – ваше спасение.

Еда – это первый и главный источник энергии и лучшее вознаграждение после тренировки. Да и нести какую-нибудь чушь с набитым ртом вы тоже не сможете – вот и славно. А как только запас сил будет пополнен, можно приступать ко второму раунду – и можно прямо на кухне.

Некоторые утверждают, что женились бы на девушке, сказали бы ей все пароли от аккаунтов в соцсетях и ограбили бы ради нее все банки мира, если бы она после секса взяла телефон и спросила: «Может, закажем пиццу?»

ОСТАВЬТЕ ДРУГ ДРУГА В ПОКОЕ

Старый добрый гормон пролактин снова в действии. Только вы испытали величайшее наслаждение в жизни – а он тут как тут, отсылает вас с небес на землю, к неоплаченным счетам, офисным дрязгам и плитке на полу в ванной, которую вы хотите поменять с января 2015 года.

Те же ученые, что находят новые оправдания мужчинам, засыпающим сразу после секса, говорят, что кратковременная потеря интереса к партнеру после секса – не такое уж и редкое явление. Вероятно, это помогает телу восстановиться и вернуться в состояние нормы.

Впрочем, это всего лишь научное объяснение причин, почему желание выйти онлайн в Call of Duty скорее, чем презерватив упадет на дно мусорного ведра, на самом деле вполне нормально. (Но вряд ли вам стоить это делать, если не хотите бежать вниз по лестнице в тапках с криком: «Постой! Ученые же говорят, что…»)

Испытано на себе: 100 дней секса без единого перерыва