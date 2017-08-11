Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов

Дональд Трамп прокомментировал решение МИДа России выслать из страны 755 американских дипломатов.

Конфликт между США и РФ вышел на новый уровень в конце июля. Американский Конгресс принял законопроект о новых санкциях против России. Её внешнеполитическое ведомство решило ответить асимметрично. МИД постановил сократить до 1 сентября численность американских дипломатов в РФ на 755 единиц.

Трамп откликнулся на это через пару недель:

— Я хочу поблагодарить его [Владимира Путина], потому что мы пытаемся сократить наши расходы на заработную плату. И я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей, потому что теперь у нас меньше расходов. Мы сэкономим много денег.

По мнению бывшего американского дипломата, работавшего в Москве, объявленное Россией резкое сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах – тех, кто работает в посольстве и консульствах, а также собирается получить американскую визу.

«Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз», – сказал Русской службе Би-би-си Дональд Йенсен. Бывший дипломат также предполагает, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов.

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