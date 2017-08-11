Как власти приукрасили реальность белоруса на 84 «чарки и шкварки»

До «попиццот» белорусам еще далеко, но выйти на рост реальных заработных плат правительству все же удалось.

По итогам первого полугодия средняя зарплата в реальном выражении выросла на 2%. А если ориентироваться только на свинину и водку, то среднестатистический белорус разбогател на целых 10%. Но это по общедоступным данным Белстата.

На самом деле не все так радужно: медианная зарплата отстает от средней более чем на треть, и лишь 29% белорусов на самом деле зарабатывают то, что показывает официальная статистика.

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта Кошт Урада представляют очередное исследование индекса ЧаркаШкварка. Напомним, что данный индекс складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки, и рассчитывается ежеквартально на основании данных официальной статистики. С помощью этого индекса можно определить, насколько реально обесценилась национальная денежная единица и как изменилась покупательная способность зарплат белорусов.

По итогам 2 квартала 2017 года впервые за долгое время стоимость индекса ЧаркаШкварка снизилась. «Корзина» подешевела на 3 копейки до 2 рублей 36 копеек.

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