«Facebook, как и героин, дает лишь кратковременное счастье»

Инвестор Facebook и Google выпустил заявление, в котором обвиняет эти компании в манипулировании человеческим сознанием и сравнивает пользователей социальных сетей с алкоголиками и наркоманами.

«Я инвестировал средства в Google и Facebook, и я жалею об этом. Я помог создать монстра» — так начинается признание Роджера Макнейми, бизнесмена, который вложился в развитие крупнейших технологических компаний мира на раннем этапе, когда они еще не приносили прибыль, пишет «Газета.Ru».

Теперь инвестор заявляет о том, что его пугает то огромное влияние, которое социальные сети и технологии оказывают на современное общество. Макнейми сравнил технический прогресс с зависимостью, от которой невозможно отказаться, сообщает USA Today.

Роджер Макнейми указывает на тот факт, что Facebook и Google зарабатывают на рекламе, а это требует постоянного привлечения внимания со стороны пользователей. Чтобы достичь рекламных целей, компании пользуются специальными техниками, применяемыми в игорном бизнесе, эксплуатируют человеческие слабости и пытаются вызвать привыкание.

«Так же, как азартные игры, никотин, алкоголь и героин, Facebook и Google, включая принадлежащий ему YouTube, обеспечивают лишь кратковременное счастье с серьезными побочными эффектами в долгосрочной перспективе», — заявил бизнесмен.

Он добавил, что многие пользователи социальных сетей не замечают признаков зависимости до тех пор, пока не становится достаточно поздно.

Макнейми отметил, что в сутках всего 24 часа, и технологические компании хотят заполучить их все. «Недаром глава Netflix недавно заявил, что главный конкурент их компании — это сон», — сообщил инвестор.

По данным эксперта, в среднем человек тратит на просмотр ленты Facebook около 50 минут в день, а если добавить время, проведенное в Instagram или Twitter, то количество минут резко возрастает.

Пользователи сетей добровольно предоставляют свои личные данные IT-компаниям, которые в результате знают об их вкусах и предпочтениях больше, чем сами пользователи, что дает им огромные возможности влиять на людей и убеждать покупать те или иные вещи.

При этом Роджер Макнейми отметил, что проблема лежит не в поисковых сервисах и самих социальных сетях, которые имеют важное значение для современного общества, а именно в рекламном бизнесе и монетизации, которые заставляют компании изобретать новые способы влияния на человеческий разум.

Кроме того, социальные сети могут манипулировать настроением людей, делать их более радостными или более грустными, управляя их лентой новостей. Популярный дизайн-мыслитель Тристан Харрис, ранее работавший на Google, назвал этот прием «хакерским взломом мозга».

Харрис также ранее сравнивал увлечение соцсетями с игрой в казино, назвав свой смартфон «игровым автоматом».

«Каждый раз, когда я проверяю свои аккаунты, я играю в рулетку, думая о том, какой приз получу... «Лайки» в Facebook, новые подписчики в Twitter или милые эмодзи — есть целый сборник техник, которые заставляют вас пользоваться сервисом как можно чаще», — рассказал Харрис в интервью CBS.

Впрочем, с этими обвинениями согласны далеко не все. Психолог-консультант Арина Липкина рассказала «Газете.Ru», что соцсети и алкоголизм – все-таки разные уровни опасности.

«Если говорить о разрушительности этих двух процессов, то их сравнение не совсем корректно, потому что можно зависеть от телефонов, но быть социально пригодным, работать, иметь семью, отношения, секс, детей, выполнять другие социальные функции», — отметила Липкина.

Независимый эксперт по социальным Антон Фрольченков добавил, что социальные сети ровным опасны так же, как и интернет в целом. По его мнению, нет ничего плохого в том, что люди много общаются между собой и поглощают большое количество контента до тех пор, пока они не забывают, что вся их жизнь не ограничивается одним «онлайном».