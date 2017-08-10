Главному бухгалтеру профсоюза РЭП предъявили обвинения

В четверг Игорю Комлику предъявили обвинения по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Свою вину активист независимого профсоюза не признает, никаких показаний не дает. Однако меру пресечения оставили ту же: обвиняемый остается под стражей, сообщает правозащитный центр «Вясна».

На прошлой неделе сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и центрального офиса Белорусского независимого профсоюза. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Первый был допрошен и отпущен, а второй оставался под стражей.

Накануне Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству дело о неуплате налогов руководством Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Артем Шрайбман: «Уголовное дело против профсоюза РЭП — шаг, не укладывающийся ни в какую логику»

Правозащитные организации Беларуси заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По словам правозащитников, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано, связанная с активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществление права на свободу ассоциаций.