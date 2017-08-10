На металлобазе в Чите произошел взрыв: двое погибли, распиливая элементы зенитно-ракетного комплекса

Сотрудники Росгвардии обнаружили на месте ЧП фрагменты ЗРК С-200. По факту происшествия возбуждено уголовное дело

Взрыв произошел в пункте приема металлолома на улице Олимпийской в Чите, сообщает местное агентство «Чита.Ру». В результате погибли двое мужчин. Обе жертвы взрыва были сотрудниками пункта приема металла. Одного из них убило осколками, другого насмерть придавило упавшей металлоконструкцией.

Еще один мужчина пострадал. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, пострадавшего доставили в краевую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. У него ранения грудной клетки и живота, травма глаза. Позже пострадавшего прооперировали, его состояние стабилизировалось. Мужчина находится в состоянии крайней степени тяжести под наблюдением врачей и на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, отмечает newsru.com.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух человек» УК РФ.

По версии СК, взрыв произошел, когда рабочие пытались распилить боеприпас.