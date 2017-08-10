Брутто&Ляпис выступят на фестивале фейерверков «Навальнiца»

Международная команда пиротехников приступила к подготовке четырех масштабных шоу, которые будут представлены 26 августа в горнолыжном комплексе «Логойск».

Размах постановки впечатлит самого требовательного зрителя, но тематика выступления каждой команды будет держаться в секрете до самого выступления.

Известно, что первое пиротехническое шоу готовит белорусская команда совместно с группой BRUTTO & ЛЯПИС. Стоит отметить, что наша команда имеет огромный опыт работы с зарубежными рок и поп-исполнителями, в частности она принимала участие в постановке пиротехнического шоу группы «Rammstein».

Следующие три команды готовят панорамные музыкальные фейерверки, которые будут оценивать профессиональное жюри и зрители! Среди самых активных зрителей пройдет розыгрыш сертификата на профессиональный фейерверк.

Площадка фестиваля ждет гостей с 12.00. Организаторы уверены, что зрители не зря проведут время до официального открытия фестиваля в 20.00. Для детей и подростков в программе — холли-фэст, мастер классы от спортивных клубов, лазертаг, скалодром, полоса препятствий, лучный тир, канатная дорога, аттракционы на воде.

Для взрослых — интернациональный фудкорд от участников фестивалей уличной еды, свежее пиво, зона барбекю, пляжная зона с диджеем, лаунж-зона с кальянами.

Музыкальную часть фестиваля откроют группы «Мантана» и «Нагуаль». Гвоздем станет выступление группы BRUTTO & ЛЯПИС, лидер которой — Сергей Михалок стал добрым талисманом для фестиваля, поддерживая его формат и статус.

В день мероприятия билеты можно приобрести у входа на фестиваль, стоимость их возрастет.

Место проведения – ГСОК «Логойск»

Время: 12.00-23.30

Билеты:

до 24 августа – 25р.

семейный (2 взрослых + 3 детей) – 40р.

групповой (5 человек) – 100р.

детям до 12 лет в сопровождении родителей - бесплатно

Инфолиния: +375 (29) 5-947-947

Информация: NAVALNICA.BY