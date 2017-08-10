Истории минчанок, которые не стали заявлять в милицию на насильников

По статистике, каждая третья женщина в мире подвергается покушению на насилие. По данным Белстата, за 10 лет количество изнасилований или покушений на изнасилование уменьшилось с 336 в 2007 году до 137 в 2016 году.

Лика (23), менеджер по продажам:

– В моем районе всегда было много военных. Это было так красиво – мужчины в форме. По улицам гуляли и генералы, и обыкновенные солдатики.

Мне было двадцать. Как-то раз я сидела в парке и листала журнал, вдруг откуда-то сверху послышалось: «Девушка, можно с вами познакомиться?»

Поднимаю глаза, а передо мной стоит настоящий красавец: метра под два ростом, спортивный, хорош собой, в капитанском звании. Думаю, как же мне повезло, наконец-то нормальный мужик.

Разрешила ему с собой познакомиться, представился Василием. Назначил свидание через неделю на этом же месте. До назначенного срока я летала, уже представляя счастливую семейную жизнь и воображая, как буду ездить за мужем по частям.

В назначенное время в назначенном месте Василий ждал меня с букетом георгин. Весь вечер мы с ним гуляли, смеялись, искали общие темы. Он оказался очень интересным молодым человеком, позиция его по многим вопросам совпадала с моей. Все было идеально – просто сказка!

Время перевалило за полночь, и я сказала, что мне нужно домой. Вася, естественно, вызвался меня провожать. Добрели до дома, и капитан стал напрашиваться «на чай». Это в мои планы точно не входило, и я стала тактично отказываться.

Тогда он резко прижал меня к стенке и стал грубо спрашивать: «Чего ты? Давай! Разве не хочешь?»..

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