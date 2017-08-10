Лукашенко оценил костюм вице-премьера Русого: «Думал, в Италии шили»

Александр Лукашенко оценил качество отечественного костюма заместителя премьер-министра Михаила Русого.

Во время посещения главой государства ОАО «Квасевичи» в Ивацевичском районе речь зашла о выращивании в Беларуси льна, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что некоторые предлагали не производить лен: «Я говорил: как не производить? Что сегодня со льном? Нет проблем».

В это время глава государства обратил внимание на костюм Михаила Русого.

– Вот у него, наверное, тут льна добавлено немного. Это наш костюм? – поинтересовался глава государства.

Русый стоит за Лукашенко. Фото пресс-службы главы государства

Вице-премьер ответил, что его костюм – отечественного производства.

– Отличный костюм. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии. Молодцы, хороший костюм, – сказал глава государства.