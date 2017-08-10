Первый зампред правления Нацбанка собирается в отставку – из-за амбиций

Тарас Надольный планирует покинуть пост первого заместителя председателя правления Национального банка. Об этом TUT.BY рассказали пять собеседников в банковских кругах.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Квалификация и амбиции двигают его к штурму более денежных высот», — считает знакомый c Надольным банкир.

За плечами 41-летнего функционера 20-летний стаж работы в Нацбанке. За это время он прошел путь от экономиста I категории до первого зампреда правления. В CV Надольного значатся учеба в минских нархозе и инязе, а также Венском университете экономики и бизнеса, квалификация MBA в области банковского дела.

По словам других источников, Тарас Надольный уже давно порывался покинуть Нацбанк. «Но все что-то не срасталось», — отметил собеседник.

В начале года кандидатура Надольного рассматривалась на пост руководителя Беларусбанка. Однако она не получила одобрения силовиков, рассказывали информированные источники.

Сейчас народная молва сватает Надольного в Альфа-Банк.

Однако собеседник, близкий к Нацбанку, посоветовал корреспонденту TUT.BY не спешить с обнародованием кадровых перестановок.