Фотожабы: Чем август во всем мире отличается от августа в Беларуси

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке

В Витебской области на время уборочной запретили продавать спиртное

Разбитые окна и залитые балконы: фонтан воды полчаса бил в жилой дом в Малиновке. Видеофакт

Туркменатор: кто из президентов затмил полуголого Путина

И снова Навальный

Трамп пригрозил Северной Корее невиданными «огнем и яростью»

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