«Они уже окрепли». Победит ли Госстандарт беспредел в виде серой торговли из Средней Азии?

Жесткое заявление главы ведомства Виктора Назаренко прокомментировал координатор «Перспективы» Виктор Марчик.

Председатель Госстандарта Виктор Назаренко дал жесткую оценку действиям местных властей по решению проблемы серой торговли предпринимателями из Средней Азии.

— Когда мы анализируем эту ситуацию, складывается впечатление, что кроме надзорных органов больше никого нет. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. В то же самое время есть органы исполнительной власти и другие органы в каждом районе, которые ждут, что сделают в Минске, — заявил чиновник во время пресс-конференции на БЕЛТА.

По словам Виктора Назаренко, местные органы власти сегодня «имеют права, возможности и обязанности навести порядок в этом беспределе»:

— И только если они не справятся, применив все возможные меры воздействия, то можно подключать органы надзора, которые могут применять санкции, которые эти предприниматели заслуживают.

Кто в Беларуси крышует торговцев из Азии?

Глава Госстандарта подчеркнул, что в данном случае идет разговор о незаконной продукции:

— Получается, одни должны работать по закону, а другие — в условиях вседозволенности. С моей точки зрения, должна быть жесткая оценка деятельности местных органов власти, как они организовали работу, разрешили торговать этой продукцией, и как она завозится. Тем более все это завозится не в сумках, а фурами. И все это видят люди.

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Чиновник предложил радикальные меры по решению проблемы серой торговли:

— Наши проверки показали, что этим торговцам просто нужно закрывать торговые точки. Нет смысла разбираться с наличием сертификатов, документов на определенные виды изделий. Там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку. Не

имеет никакого смысла нашим инспекторам работать вхолостую: оформив документы на какое-то единичное изделие или партию товара, эта серая продукция в течение 10 минут переедет из одного ларька в другой. Позиция комитета очень простая: местным органам власти надо раз и навсегда разобраться с такой «торговлей», а в случае неудачи подключать к этому надзорные органы, находящиеся в Минске, которые будут проверять соблюдение законодательства.

«У нас, как всегда, все делается через одно место».

Сможет ли Госстандарт решить проблему серой торговли? И не слишком ли поздно ведомство объявило войну торговому «беспределу»? На эти вопросы «Салідарнасці»ответил предприниматель из Слонима, координатор РОО «Перспектива» по Гродненской области Виктор Марчик.

— Конечно, необходимо было делать это раньше. Когда появились первые звоночки, нужно было сразу же принимать решение. Но у нас традиционно решили подождать: авось оно само как-нибудь решится. Они (торговцы из Средней Азии — С.) уже окрепли, раскрутились здесь. Естественно, у них уже появились «крыши», уходящие корнями глубоко во власть. И теперь их будет очень сложно отсюда сковырнуть. Но это нужно делать, — рассказал Виктор Марчик.

Виктор Марчик, архивное фото «Газеты Слонімскай»

Собеседник «Салідарнасці»полностью поддерживает инициативу главы Госстандарта:

— Нужно закрывать подобные магазины полностью. Другого выхода просто нет. Находить какие-то компромиссы нужно было раньше, косметический ремонт теперь уже не поможет — только закрывать.

Слонимский предприниматель рассказал, что серая торговля давно распространилась из Гомельщины и Брестчины на другие регионы. Последствия этой экспансии вызывают тревогу:

— Нам перебили всю торговлю. Предприниматели уходят с рынка, банкротятся, ищут другие пути заработка. Но так как у нас работу найти практически невозможно, люди уезжают за границу. Мы теряем инициативных людей, которые могли бы помочь вывести Беларусь из тупика, из кризиса. Но у нас, как всегда, все делается через одно место.