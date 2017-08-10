Синоптики предупреждают о сильных ливнях в западных районах

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

10 августа в период с 12 до 18 часов по западу Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 21 часа, сообщает сайт Гидрометцентра.

Максимальная температура воздуха +24..+29°С, по юго-западу +30..+34°С. В Минске без осадков. Максимальная температура воздуха +27..+29 °С.

11 августаночью и утром во многих районах, днем по северной половине страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

В дневные часы 11-12 августа на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по Брестской области воздух прогреется до +35.

В Минске ночью и утром 11 августа ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В дневные часы 11 августа максимальная температура воздуха достигнет +30 +32, 12 августа ожидается +31 +33.