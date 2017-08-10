Бабченко – о войне с Грузией: «Так зарождался зомбоящик»

Аркадий Бабченко рассказал в Facebook, как на самом деле начиналась война России с Грузией в 2008 году.

«Грузинская война 08.08.08 пожалуй, стала переломной в истории путинской России. Именно в эту войну в полную силу была использована телевизионная пропаганда. До того момента крупный калибр зомбоящика не применялся. Да, вранье, дебилизация и наступающая цензура на ТВ были уже тогда, уже годами, но такого включения всех стволов для развязывания и пропагандистского обеспечения агрессивной оккупационной войны – еще не было.

Именно тогда телевизор был переведен в режим психотронного оружия. Именно тогда были опробованы технологии массового зомбирования, массовой ненависти, массовой истерии по отношению к соседнему маленькому народу. Именно тогда ложь стала использоваться сознательно, как пропаганда. Именно тогда зомбоящик впервые в истории новой России использовали как полноценное оружие гибридной войны.

Цхинвали сегодня

Одним из оправданий агрессии был «расстрел грузинскими фашистами наших миротворцев». Я был в этой казарме. Через три года после войны. В Верхнем городке, в Шанхае. Это район Цхинвали, со стороны Зарской дороги.

Казарма разрушена, внутри был пожар, там действительно погибли люди. В 2011-ом на первом этаже был самодельный мемориал – венки, тубус от «Мухи», водка, патроны. Надписи на стенах. В расположении – покореженные огнем остовы металлических кроватей.

Но самое интересное – это угловая комната верхнего этажа. На общей фотографии казармы это левый верхний угол, с круглой пробоиной от танкового снаряда.

Именно здесь находился наблюдательный пункт артиллерийского корректировщика Юго-Осетинской армии.

Еще раз – наблюдательный пункт корректировщика армии Южной Осетии. Одной из сторон конфликта. В казарме «миротворцев».

То, что грузинский фашизм восьмого августа нанес удар по мирно спящему городу – такая же ложь. Первого августа был подорван автомобиль грузинской полиции. Погибло шесть человек. Первого же августа был нанесен удар по грузинским блок-постам. В частности, в селах Никози и Эргнети. Грузия начала отвечать.

2 августа уже шли локальные бои. К седьмому августа из Цхинвали уже было вывезено несколько тысяч беженцев. При населении города тысяч в двадцать – тридцать примерно.

6-7 августа в Южную Осетию небольшими партиями начала заходить российская армия. 7 августа Саакашвили объявил об одностороннем прекращении огня. Но обстрел грузинских анклавов продолжился.

В ночь 7 на 8 августа Грузия потеряла 10 человек убитыми и 50 раненными. И только после этого был нанесен удар «Градами». Так что никакого вероломного нападения на мирно спящий город не было – война шла уже неделю. В том числе и с применением артиллерии.

…

12 августа 2008 я стоял на Транскаме и ловил машину в сторону Джавы. Саркози с Медведевым договорились, война была прекращена. Рядом со мной на обочине стояли пропагандисты какого-то из центральных каналов. Снимали вход российской армии в Цхинвал.

Техники шло столько, что она банально не помещалась в городе, колонна растянулась на десятки километров и на несколько суток. Пропагандисты снимали это величие империи.

И тут пропагандистам поступил приказ – снять вывод российской армии из Цхинвали. Все, война закончилась, Медведев миротворец, мы помогли братьям осетинам и типа вроде как возвращаемся в Россию.

– Как я вам сниму вывод армии, когда она только входит в город? - удивленно спросил пропагандист.

– …

– Да не смогут они развернуться, они войти не могут, здесь места просто нет для такого количества техники!

– ….

– Что значит «попросить выехать»? Это что тебе, такси что ли?

– ….

– Блин, да возьмите вы картинку с вводом армии, потом кадр просто разверните справа налево и скажите, что это вывод, а я стэнд-ап сейчас запишу! – корреспондент в раздражении бросил трубку.

Вы будете смеяться, но через пару дней в Москве я видел именно этот сюжет – о выводе российской армии. С перевернутой картинкой ввода. Которая снималась на моих глазах.

Так зарождался зомбоящик.

А потом была Украина.»