Белорусские «Мальдивы» отдали в аренду инвестору из Египта

Меловые карьеры под Любанью с водой ярко-бирюзового цвета отдали в аренду через аукцион, пишет «Сельская газета».

Начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Малашук поделился новостью: два месяца назад частная компания ООО «Пирамида-Групп», зарегистрированная в горпоселке Уречье, через аукцион получила в аренду меловые карьеры.

Главным инвестором станет бизнесмен из Египта, имя которого не разглашается. Александр Александрович полагает, что такое развитие событий пойдет на пользу и району, и гостям:

— Для нас карьеры – проблема. Каждый год здесь тонут или получают травмы. Отдыхающие не убирают мусор. Однако я уверен, что у «голубых озер» хорошие перспективы. Скажем, осенью сюда на тренировки регулярно приезжают военные из Осиповичей. Еще говорят, лучшего места для подводного плавания в стране не найти. Почему бы не развивать дайвинг?

Договор с инвесторами заключили на минимальный срок – пять лет. У них — первоочередное право продления аренды. Заместитель начальника землеустроительной службы Любанского райисполкома Наталья Ременчик приоткрыла планы новых владельцев:

— В будущем собираются устроить на берегах базу отдыха: гостевые домики, ресторан, баня, кемпинг. Правда, пока в аренду отдали только водную гладь. Для получения земли инвесторы должны подготовить специальный проект и утвердить его в облисполкоме.