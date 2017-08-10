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В мире
10.08.2017
Яхта с пятью белорусами терпела бедствие у берегов Крыма

Сторожевой катер «Мангуст» пограничного управления ФСБ России в Крыму провел операцию по спасению яхты под флагом Беларуси и пяти белорусских туристов. Об этом сообщает «Крыминформ».

По информации российских пограничников, 8 августа в 18.10 пограничный сторожевой корабль получил сигнал о помощи от капитана яхты типа «катамаран» под флагом Беларуси, порт приписки — Брест.

«Судно, находясь в 3-4 милях от берега, терпело бедствие по причине усилившегося ветра, который уносил его все дальше в открытое море. Через полчаса экипаж сторожевого катера „Мангуст“ в районе мыса Николая оказывал помощь терпящему бедствие судну. Приняв на свой борт пятерых путешественников, сторожевик приступил к буксировке яхты в бухту Тихая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что спасенные совершали морской круиз вдоль крымского побережья.

«По счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто из гостей Крыма не пострадал, и уже сегодня они продолжили путешествие по намеченному маршруту», — сообщили в погрануправлении.

 
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