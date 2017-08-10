Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»

Уроженка Барановичей Марина*, которая работает вебкам-моделью, рассказала Intex-press, почему не считает свое занятие проституцией, как однажды «зарезала» клиента, отчего два часа провела под шкафом, и как к этой работе относится ее парень.

Марина не стесняется своего тела и говорит, что красивые позы отрабатывала перед веб-камерой часами. Фото из личного архива героини

Хотела стать поваром

Я закончила школу со средним баллом 8,0. Конкретных планов на дальнейшую учебу не было: я не знала, чем хочу заниматься. Поэтому записалась на курсы поваров – люблю готовить. Отучилась там, а затем решила уехать жить в Санкт-Петербург. Тем более, что знакомая давно звала меня, говорила, поможет найти работу в кафе или ресторане.

Я собрала средства на первое время (на съем жилья и питание), купила билет в один конец и уехала. Родители отпустили меня спокойно: они знали, что я не пропаду, на жизнь заработаю, а если что, всегда смогу вернуться назад.

В Питере я неофициально устроилась поваром в кафе неподалеку от дома, где сняла жильё. Это скорее было даже не кафе, а «забегаловка». Платили там мало – хватало лишь на то, чтобы заплатить за квартиру и купить дешевую косметику. Питалась тем, что приносила с работы.

Оформлять официально в кафе меня не хотели – и я ушла.

Вместо кабинетов спальни

О вебкам-моделинге я узнала из интернета. Мне стало интересно и захотелось попробовать. По отзывам других девушек знала, что там хорошо платят. В сети нашла сайт питерской студии вебкам-моделей, зарегистрировалась и отправила свое резюме. Меня пригласили в офис на собеседование, посмотрели, как я выгляжу, объяснили суть работы и уточнили, готова ли я к этому. На то, чтобы я поняла, смогу ли этим заниматься, дали около недели.

Условия работы мне понравились, и меня познакомили с менеджером. В его обязанности входило обеспечивать меня сексуальным бельем и костюмами, секс-игрушками. Он же «пинал» меня, чтобы я не ленилась.

Сама студия, где работали вебкам-модели, официально была зарегистрирована как интернет-магазин игрушек для секса, а модели – либо менеджерами, либо моделями для показа одежды. Офис представлял собой небольшие кабинеты в виде спален. Все рабочее время модель должна находиться перед ноутбуком с веб-камерой и общаться с потенциальными клиентами в бесплатном чате. Когда человек готов платить за приват, модель приглашает его в платный чат. Цена такого общения варьируется от $ 4 до $ 20 за минуту и зависит от рейтинга девушки и щедрости клиента.

Сначала я стеснялась – в первую очередь себя, своего тела. Но со временем раскрепостилась и начала наслаждаться своей работой.

Девушка говорит, что не каждую ночь можно найти клиентов в бесплатном чате. Иногда приходится ждать до утра.

«Сидеть на попе и получать деньги не получится»

С одной стороны, вебкам-модели продают себя, и то, чем я занимаюсь, похоже на проституцию. С другой стороны – ко мне никто не прикасается, я ни с кем из своих клиентов не сплю. Я продаю всего лишь сексуальную картинку.

Впрочем, от модели не всегда требуется устраивать интимное шоу. Например, если клиент желает, чтобы девушка с ним просто пофлиртовала, то в этом случае раздеваться вообще нельзя. Максимум, что можно сделать – оголить плечо. Для этих клиентов важно общение, и они платят за него.

Вообще, вебкам-моделинг – это тяжелый труд. Хотя кому-то может показаться, что ничего сложного здесь нет. Во-первых, нужно уметь общаться. В общение приходится вкладывать огромные эмоциональные ресурсы, чтобы клиенты доверили тебе свои самые сокровенные сексуальные фантазии. Чем более странная фантазия, тем больше времени нужно человеку, чтобы открыться. У меня есть четверо постоянных клиентов, на каждого из которых я потратила по 40 часов, чтобы завоевать их доверие. И это, пожалуй, самое тяжелое в работе.

Во-вторых, сидя перед ноутбуком, нужно выбирать красивые позы, чтобы клиент захотел позвать тебя в «приват». Так что не расслабишься. Знаю, что девушки, которые работают давно, умудряются во время сеансов смотреть сериал или проверять соцсети. Но это отвлекает от дела. А если хочешь заработать, лучше не отвлекаться.

В-третьих, рабочий макияж плохо сказывается на коже. Чтобы не выглядеть блекло через веб-камеру, приходится краситься в три или даже в четыре слоя.

В-четвертых, нужно вкладываться в себя – ухаживать за лицом и телом. А это значит платить за фитнес-клуб, спа-процедуры и т. д. Почти половину своего заработка я трачу на это. Сидеть на попе и получать деньги, не вкладывая в качество продаваемой картинки ни рубля, не получится. Чем ты красивее, тем больше заработаешь.

«Желание жить красиво – лучшая мотивация»

В агентстве я отработала два года, а затем решила трудиться на себя. Студия вычитает 50% с зарплаты за реквизит, аренду комнаты и прочее. Я зарабатывала по $ 1000 в месяц, но хотела больше.

Уже полтора года я сама себе хозяйка. Сама ищу реквизит, обустраиваю «кабинет». Иногда работать не хочется, но желание жить красиво – лучшая мотивация. Зарабатываю около $ 3000 в месяц. Официально я трудоустроена в магазин знакомой, поэтому проблем с налогами нет.

Я живу в трехкомнатной квартире вместе с парнем. Мое рабочее место – одна из комнат.

Она небольшая: там только кровать, шест, маленький столик с ноутбуком и шкаф во всю стену. В шкафу лежит все, что нужно для работы: различные костюмы (медсестры, стюардессы, милиционера и т. д.), аксессуары и многое другое.

С парнем мне повезло: его не смущает моя работа, он не заставляет меня ее бросать. Кроме него и пары близких подруг, о том, как я зарабатываю на жизнь, никто не знает. Не хочу, чтобы меня обсуждали.

Родителям о своем занятии тоже никогда не расскажу.

Игры и просьбы клиентов

У меня строгий отбор клиентов. Если мне что-то не нравится, я сразу же отказываюсь. Например, бить себя я не стану, но могу быть «госпожой» и заставить мужчину избить себя.

Работаю только с иностранцами – они щедрые и вежливые, в отличие от русских, которые часто ведут себя по-хамски. В основном, клиенты – это мужчины за 40, у которых есть семьи и серьезная работа.

Одному из моих клиентов 47 лет, у него есть дети. Его любимая игра со мной – «дочки-матери». Причем «дочка» – он. Взрослый мужик сидит передо мной, одевшись в детские шмотки, просит приготовить ему поесть, отпустить погулять во двор в войнушку, почитать сказку на ночь. Все довольно невинно, если не считать, что сказки я читаю в черном кружевном белье и чулках в сетку.

Случаются смешные истории. Однажды я танцевала стриптиз для клиента. Шест был слабо закреплен, а я так увлеклась танцем, что забыла об этом и залезла под самый потолок. Наверху потеряла равновесие и начала падать. От испуга схватилась за шкаф, но не удержалась. В итоге я упала на кровать, шкаф упал на меня, и я не могла из-под него выбраться. Клиент спросил, все ли со мной в порядке. Я рассмеялась – представьте себе всю нелепость ситуации. Он засмеялся в ответ, затем оплатил танец, оставил хорошие чаевые и вышел из чата, сказав: «Надеюсь, тебя спасут». Было пять утра, поэтому кричать я не стала, чтобы не разбудить соседей. Под шкафом я пробыла два часа, пока не проснулся мой парень и не освободил меня. Слава богу, я ничего не повредила.

Был мужчина, который любил физическую боль. Мы делали вид, будто я легонько режу его ножом – на самом деле нож был у него в руках. Однажды он всадил нож себе в живот. Я начала кричать, спрашивать, все ли у него в порядке, умоляла ответить. Я испугалась, что меня посадят за убийство, мелькнула мысль о поиске адвоката. А оказалось, что клиент так пошутил. Я так обиделась, что отказалась от дальнейшего общения с ним, хотя он всегда хорошо платил.

Быть вебкам-моделью можно и в 70 лет. Правда, работать придется только в ограниченной категории. Лично я работать в этой сфере до старости не планирую. Мы с парнем копим деньги на переезд в Италию, где хотим купить небольшой дом поближе к морю и открыть ателье по пошиву одежды.

*Имя изменено по просьбе героини