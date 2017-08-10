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Общество
10.08.2017
Ольга Бурая
Почему Бережкова отстранили от создания футбольного телеканала?

Владимир Бережков покинул должность директора ООО «Свой футбол», компании которая занимается созданием футбольного телеканала «БК-Сетанта».

Бывший главный редактор газеты «Прессбол» возглавил структуру весной этого года. Однако идея создания футбольного телеканала встретила сопротивление со стороны чиновников.

30 мая на Олимпийском собрании руководитель Белорусской федерации футбола Сергей Румас пожаловался на это Александру Лукашенко. Оправываться пришлось глава Администрации президента Натальи Кочановой: «Многие высказываются за то, что сейчас нет необходимости в еще одном спортивном канале в стране».

В ответ глава государства потребовал решить вопрос «без волокиты».

4 августа стало известно, что Наталье Кочановой и вице-премьеру Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала.

Владимир Бережков прокомментировал в Facebook новость так:

«Я бы сказал, «теперь будут вынуждены» заняться. И благодарить за это Румаса, который проявил недюжинные смелость и волю, преодолевая колоссальное сопротивление ближайшего окружения Лукашенко. Ну и, разумеется, спасибо самому государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову. Да, впереди еще много борьбы и ран, но теперь я твердо могу сказать: «Сетанта Беларусь» состоится. Хотелось бы без крови, в сотрудничестве с «Б 5». Но за время лишений, коллеги, мы придумали и как это сделать без вас».

По словам источника naviny.by, знакомого с ситуацией, этот пост стал одной из причин, по которой Бережков был уволен 8 августа с должности директора ООО «Свой футбол».

Одновременно источник не исключил, что миссию Бережкова посчитали выполненной. Теперь каналом будут заниматься другие люди.

 
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