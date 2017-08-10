Сразу несколько экипажей ГАИ блокировали мотоциклиста: вроде бы после сигнала министра

Вечером в среду в центре столицы, на проспекте Независимости, прохожие стали очевидцами странного действа, пишет abw.by.

Сразу несколько патрульных автомобилей ГАИ (сначала их было четыре, а потом собралось аж шесть) блокировали зеленый мотоцикл Kawasaki Ninja.

Очевидец сообщил: «Говорят, что по городу все владельцы зеленых «нинзей» испытывают на себе всю «любовь» ГАИ, вплоть до изъятия мотоциклов. Также поговаривают, что приказ пошел свыше, кого-то высокого обидел человек на таком мотоцикле. Владелец мотоцикла на фото бросил клич о помощи... Напротив здания КГБ собирается большая группа поддержки. Говорят, что человеку предъявляют непонятные нарушения и всячески пытаются его затянуть в отделение».

Abw.by удалось связаться с тем самым мотоциклистом на фото, владельцем салатового Kawasaki Ninja Александром. Он рассказал, что с ГАИ проходит разбирательство в патрульном автомобиле уже часа два:

«Как я понял, ехал некий министр по проспекту и увидел, как некий мотоциклист на салатовом мотоцикле ехал по проспекту на заднем колесе. Он пожаловался в ГАИ - и, как я слышал по рации, объявили план «Перехват» на салатовый мотоцикл. Начали отсматривать видеозаписи с камер наблюдения, где ехал я или где ехал мотоцикл, похожий на мой. Теперь на меня составляют протоколы. Сначала их было 7, теперь осталось 3: за проезд на красный, нечитаемый «номер» и выезд на встречную полосу».

Мотоциклист отрицает, что он ехал на красный. «Мне предъявили непонятные фотографии с какого-то столба, на красный я точно не ехал. Все нарушения, которые мне вменяют, были сделаны за часа полтора. Сам я находился в офисе. Ехал ли на заднем колесе? Возможно, но это было не на проспекте, ответственности за это в ПДД нет», - сказал Александр.

Позже Александр позвонил и в растерянности сообщил, что мотоцикл все-таки задерживают: «Объясняют это тем, что номер рамы якобы не соответствует, хотя его даже никто не смотрел... Не могут даже сказать, какая цифра вызывает сомнения».