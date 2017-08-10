Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На металлобазе в Чите произошел взрыв: двое погибли, распиливая элементы зенитно-ракетного комплекса
Лукашенко оценил костюм вице-премьера Русого: «Думал, в Италии шили»
Мозырские власти заставляют предприятия покупать лотереи
Белстат: в июле снизились цены на продукты
Первый зампред правления Нацбанка собирается в отставку – из-за амбиций
Лукашенко «незапланированно» посетил проблемное хозяйство, где пожал руку комбайнеру
Синоптики предупреждают о сильных ливнях в западных районах
Белорусские «Мальдивы» отдали в аренду инвестору из Египта
Яхта с пятью белорусами терпела бедствие у берегов Крыма
Почему Бережкова отстранили от создания футбольного телеканала?
Сразу несколько экипажей ГАИ блокировали мотоциклиста: вроде бы после сигнала министра
Самый нелепый автогол в истории эстонского футбола
Российская школа запрещает девочкам ходить в брюках: ссылаются на «передавливание половых органов»
Захарченко объявил о провале проекта «Малороссия»
Следствие назвало две основные версии гибели двух школьников под Жодино
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Цитата дня. Как Лукашенко 30 лет «потерял»
Белорус о жизни в Венесуэле: «Страшилки про страну — это правда»
Навальный показал замки Ротенбергов и позвал дальнобойщиков прокомментировать
История с «вшивыми блохами» закольцевалась: Лукашенко пошел против себя?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
Конфискуют 1,8 млн долларов, найденных под ванной. Приговор по делу ошмянских таможенников
Между кнутом и пряником: Лукашенко рассказал, как будет стимулировать бизнес
Саакашвили: «В Москве рассматривают вопрос аннексии Беларуси»
Встречное предложение от нетунеядцев властям
46 рублей вместо 15. Новая история о том, как пассажир просто взял такси от борта в Минске
Бабченко: «Дайте мне ТВ, и я гарантирую – через полгода Крым захотят вернуть 99% россиян»
Беларусь из «оазиса для бизнеса» снова превращается в пустыню?
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
10.08.2017
Сразу несколько экипажей ГАИ блокировали мотоциклиста: вроде бы после сигнала министра

Вечером в среду в центре столицы, на проспекте Независимости, прохожие стали очевидцами странного действа, пишет abw.by.

Сразу несколько патрульных автомобилей ГАИ (сначала их было четыре, а потом собралось аж шесть) блокировали зеленый мотоцикл Kawasaki Ninja.

Очевидец сообщил: «Говорят, что по городу все владельцы зеленых «нинзей» испытывают на себе всю «любовь» ГАИ, вплоть до изъятия мотоциклов. Также поговаривают, что приказ пошел свыше, кого-то высокого обидел человек на таком мотоцикле. Владелец мотоцикла на фото бросил клич о помощи... Напротив здания КГБ собирается большая группа поддержки. Говорят, что человеку предъявляют непонятные нарушения и всячески пытаются его затянуть в отделение».

Abw.by удалось связаться с тем самым мотоциклистом на фото, владельцем салатового Kawasaki Ninja Александром. Он рассказал, что с ГАИ проходит разбирательство в патрульном автомобиле уже часа два:

«Как я понял, ехал некий министр по проспекту и увидел, как некий мотоциклист на салатовом мотоцикле ехал по проспекту на заднем колесе. Он пожаловался в ГАИ - и, как я слышал по рации, объявили план «Перехват» на салатовый мотоцикл. Начали отсматривать видеозаписи с камер наблюдения, где ехал я или где ехал мотоцикл, похожий на мой. Теперь на меня составляют протоколы. Сначала их было 7, теперь осталось 3: за проезд на красный, нечитаемый «номер» и выезд на встречную полосу».

Мотоциклист отрицает, что он ехал на красный. «Мне предъявили непонятные фотографии с какого-то столба, на красный я точно не ехал. Все нарушения, которые мне вменяют, были сделаны за часа полтора. Сам я находился в офисе. Ехал ли на заднем колесе? Возможно, но это было не на проспекте, ответственности за это в ПДД нет», - сказал Александр.

Позже Александр позвонил и в растерянности сообщил, что мотоцикл все-таки задерживают: «Объясняют это тем, что номер рамы якобы не соответствует, хотя его даже никто не смотрел... Не могут даже сказать, какая цифра вызывает сомнения».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:5)
Главное
Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»
Бабченко – о войне с Грузией: «Так зарождался зомбоящик»
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
Как выглядят и чем занимаются жены и дочери арабских шейхов
Ходорковский: Россия сделала все для того, чтобы ее, в конце концов, поимели
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY