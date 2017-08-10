За что французы возненавидели Макрона

Сторонников нового президента во всем мире воодушевляли его свежие заявления, привлекательные обещания и, конечно, блестяще проведенная кампания.

Я, правда, еще тогда предупреждал, что радоваться пока рано. Политиков надо судить не по их заявлениям, а по их делам и результатам работы. У Макрона ни того, ни другого еще не было: он просто еще не начал работать.

Но эйфория не утихала: «Ура, Макрон победил, сейчас заживём!». Рейтинг его одобрения во время майской инаугурации был на пике – 64 %.

Прошло всего два месяца. Согласно данным газеты «Гардиан», деятельность Макрона сейчас одобряют лишь 36 % французов. Падение – почти в два раза.

Для сравнения: у самого непопулярного президента в истории Франции – Франсуа Олланда – через два месяца после начала работы рейтинг был 56 %. У Николя Саркози – 66%.

Макрон, оказавшись у руля страны, оказался фантастически бестолковым лидером. Хуже него не начинал вообще никто. Президента ненавидят бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, молодежь, правоцентристы и левые. Строго говоря, он в рекордные сроки успел достать почти все социальные слои населения.

Как же так вышло? Во-первых, выяснилось, что целый ворох сторонников Макрона, благодаря которым он победил на выборах, коррумпированы. Президенту пришлось выкинуть четверых министров из своего правительства всего через месяц работы – из-за начавшегося грандиозного скандала. На их место пришли вроде бы честные, но совершенно беспомощные и никому не известные люди.

Во-вторых, Макрон наплевал в душу армии, резко сократив ее финансирование. На защиту сослуживцев встал начальник Генерального штаба, боевой генерал Пьер де Вильер. Президент набросился на него с оскорблениями при подчиненных, после чего тот был вынужден уволиться из армии.

В-третьих, все его реформы – пенсионная, социальная, трудовая и прочие – свелись к одному: люди будут получать меньше денег, а банкиры и корпорации – больше.

Ну и четвертое. Макрон проявил совершенно нездоровую любовь к разного рода шоу. Иностранных гостей он начал встречать не в Елисейском дворце, а в Версале. Парад в честь Дня взятия Бастилии оказался сногсшибательно пышным.

Ну а сам президент за деньги налогоплательщиков сыграл в Джеймса Бонда – высадился с вертолета на подводную лодку, откуда наблюдал за учебным запуском баллистической ракеты. Все это – на камеру придворного фотографа.

Когда французы предсказуемо удивились и возмутились, Макрон сделал еще один идиотский шаг. Зная, что его жена Брижитт пользуется в стране большой популярностью, он решил официально назначить ее «первой леди». То есть выделить ей офис, секретариат, помощников и зарплату. Все это – опять же за деньги налогоплательщиков.

Народ решил, что этот малый просто с дуба рухнул. «Это, вообще, как? На армию, медицину и пенсии денег у него нет, а на единоверную – пожалуйста!» В Интернете появилась петиция с требованием умерить аппетиты президента и его замечательной супруги. Всего за несколько дней под ней подписались почти 300 тысяч человек.

Разозленный Макрон объявил, всех противников повышения статуса своей жены «типично французскими лицемерами», но назначение Брижитт «первой леди» поставил на паузу. Дело в том, что даже представители его собственной партии выступили категорически против этой затеи.

Глядя на весь этот хаос, французская оппозиция быстро подсуетилась и назначила на сентябрь серию массовых акций протеста против президента и его реформ. Что-что, а протестовать французы умеют и любят. Пару миллионов человек наверняка соберут.

До Майдана, там, конечно, не дойдет. Но крови своему молодому президенту французы выпьют немало.

Вполне возможно, что досиживать оставшиеся годы своего срока Макрон будет так же, как и Олланд до него – с рейтингом в районе плинтуса и неспособностью сделать хоть что-то толковое. И это – очень опасно как для самой Франции, так и для Европы в целом. Такой сценарий создаст идеальные условия для победы ультраправых или ультралевых на следующих выборах. Но это – отдельная грустная история.

Сейчас же я хочу еще раз подчеркнуть: политики, особенно склонные к шоу, врут практически всегда. Верить их громогласным заявлениям и обещаниям ни в коем случае нельзя – ни во Франции, ни где бы то ни было еще. Надо смотреть исключительно на дела. Или их отсутствие. И только тогда делать выводы.