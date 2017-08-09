В Украине задержали подозреваемых в хищении полмиллиона евро при строительстве стены на границе с Россией

Дональд Трамп пообещал ответить «огнем и яростью» на любые угрозы КНДР. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Смотрите также:

В Украине митингуют родственники смертельно больных