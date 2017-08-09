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Скандалы
09.08.2017
Салiдарнасць
Дело профсоюза РЭП передали в Следственный комитет

Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству дело о неуплате налогов руководством профсоюза РЭП.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик по-прежнему находится под стражей. Вторым подозреваемым стал глава организации Геннадий Федынич.

«Власти предусмотрительно Федынича не арестовали, а посадили непубличного человека»

— Следователи изучают поступившие материалы, запланировано проведение процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также получение доказательств, — сообщили в СК.

2 августа в офисе независимого профсоюза РЭП в Минске прошел обыск. Были изъяты компьютеры и другие носители информации.

В КГК отмечают, что фигуранты пытались скрыть факты получения доходов за границей.

Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков предполагает, что уголовное дело — месть властей за активность профсоюза за отмену декрета № 3 о тунеядстве.

Судаленко: «Им надо было провести зачистку – того же Федынича «подвесить» под уголовную статью»

 
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