Седокова: «Целлюлит исчез из моей головы»

Экс-солистка «ВИА Гры», певица Анна Седокова в интервью Теленеделе рассказала, как ей удается отлично выглядеть.

Она призналась, что после третьих родов поправилась, и весит на десять килограммов больше, чем до рождения Гека. Набранные килограммы не мешают ей получать комплименты каждый день.

—Это о чем говорит? О том, что мы все абсолютно разные. И красивы мы каждая по-своему. Я любуюсь худенькими девушками, которые легко влезают в кожаные штаны с высокой талией, но понимаю, что у меня свои плюсы — красивая попа, большая грудь, — рассуждает Анна Седокова.

По словам певицы, это осознание пришло не сразу, но, как только оно пришло, и она приняла себя такой, какая есть, произошло чудо:

— У меня исчез целлюлит. Нет, может быть, на теле он и остался, но исчез из моей головы. Понимаете, о чем я? Целлюлит больше не является проблемой, препятствием. Он стал несущественен для меня. Я люблю себя и принимаю такой, какая я есть. Что еще надо?

Разумеется, у меня тоже есть секреты. Надо поддерживать себя в тонусе. Не столько телесном, сколько душевном: не разрешать себе грустить, не жалеть себя.

…Бывает, конечно, накатывает иногда, все мы люди, у всех слабости свои. Тогда я разрешаю себе полчаса пореветь, запершись в спальне, потом встаю и иду дальше...

Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»