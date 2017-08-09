Российский политик Дмитрий Гудков в Фейсбуке высказался о громком деле «Седьмой студии».

«Сначала памятники Сталину — потом сталинские процессы. То, что сейчас творится в суде по «Седьмой студии», это они и есть.

Алексея Малобродского держат под арестом месяц, забыв возбудить дело. Судья: «Техническая ошибка».

Следователь обещает Нине Масляевой (экс-главбуду Кирилла Серебренникова) домашний арест вместо камеры в обмен на признание. Та все подписывает — ее обманывают.

Суммы «хищений» скачут с 200 миллионов до 2 и теперь к 70 — какая разница, если обвиняют в том, что не был поставлен спектакль, который видели тысячи зрителей.

У свидетеля (чего?!) Серебренникова отбирают загранпаспорт.

Воронка абсурда увеличивается, и вот уже дочери Масляевой заявляют, что за ними идет слежка, нанятая чуть ли не всем «Гоголь-центром». Зачем — загадка, доказательств — никаких, описаний тоже, но СК разберется.

Все это пока еще не дело Мейерхольда — но нужно ли считать шаги, которые остались до пули в затылок? Они пришли за «творческой интеллигенцией: это уже не бизнес, даже не Улюкаев, это классический террор, когда берут без повода, но чтобы побольнее, погромче — пострашнее.

Вот и вся причина. И других искать не нужно».