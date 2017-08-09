Северная Корея отпустила канадского пастора, приговоренного к пожизненному заключению

Власти КНДР освободили пастора Лим Хен Суна из Канады, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению за «подрывную деятельность против государства».

Лим Хен Сун, объявило северокорейское новостное агентство ЦТАК, был освобожден «из гуманитарных соображений» по решению Центрального суда КНДР — высшего органа судебной власти в стране.

Никаких других подробностей, в том числе, покинул ли уже канадец Северную Корею, ЦТАК не сообщило.

Лим Хен Сун, занимавшийся благотворительной деятельностью, с 1997 года в общей сложности посетил Северную Корею более ста раз. Он был задержан в феврале 2015 года по обвинению в попытках подрыва государственного строя. Спустя несколько месяцев после задержания телевидение КНДР показало видеозапись, на которой Лим Хен Сун заявлял, что признает свою вину. В январе 2016 год северокорейский суд приговорил Лим Хен Суна к пожизненному заключению.

В июне 2017 года Северная Корея выдала США студента Отто Уормбир, приговоренного к 15 годам каторги за кражу пропагандистского плаката из отеля. Уормбир на момент освобождения находился в состоянии комы, спустя неделю после возвращения в США он скончался.