В Беларуси появится комиссия по борьбе с контрафактом и фальсификатом

О планах создать комиссию по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией сообщил глава Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

К наиболее проблемным группам товаров относятся электротехническая продукция, товары для детей и подростков, игрушки, мебель, товары легкой промышленности.

- Мы шли по пути сужения зоны контроля продукции. С одной стороны, это очень эффективно для защиты рынка, с другой - это большая экономия ресурсов, уход от перегрузки бизнеса, потому что сплошным контролем охватить все виды продукции невозможно и бессмысленно, - приводит БЕЛТА слова Виктора Назаренко.